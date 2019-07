‘Dia D’ contra o sarampo mobiliza o Grande ABC

Da Redação



19/07/2019 | 07:00



Moradores do Grande ABC com idade entre 15 e 29 anos são o público-alvo do ‘Dia D’ de vacinação contra o sarampo, que será realizado amanhã. Na data, todas as unidades de saúde das cidades permanecerão abertas das 8h às 17h.

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo ampliou, no dia 11, a vacinação contra a doença. Santo André, São Bernardo e São Caetano estão na zona de circulação do vírus, além de Osasco e Guarulhos na Região Metropolitana. Ainda conforme a pasta, 272 dos 384 casos de sarampo deste ano foram registrados na cidade de São Paulo. Santos (22), Guarulhos (17) e Santo André (15) também tiveram número incomum de pacientes infectados.

Além das unidades de saúde, em Santo André, a Rua Coronel Oliveira Lima receberá posto avançado que fará a imunização das 8h às 17h, na esquina com a rua Dr. Albuquerque Lins.

Em São Bernardo, pouco mais de 2% do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde (200 mil jovens) foi vacinado. “O Brasil completaria cinco anos sem nenhum caso de sarampo. Infelizmente não conseguimos atingir esta meta. A vacina é fundamental na erradicação da doença novamente. A população precisa fazer sua parte”, ressalta o secretário de Saúde da cidade e coordenador do GT (Grupo de Trabalho) relacionado ao tema do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

São Caetano informou que foram vacinadas 1.440 pessoas na rede municipal desde o início da campanha. Neste ano, um caso de sarampo foi confirmado.

Estabelecimentos privados, como shoppings e supermercados também vão aderir ao ‘Dia D’. Em parceria com a Prefeitura de Diadema, o Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro) ofertará doses da proteção entre 10h e 16h. O Terminal Diadema (Avenida Conceição, Parque das Jabuticabeiras) também recebe o público para imunização.

A campanha de vacinação contra a doença vai até 16 de agosto. É obrigatória a apresentação de documento de identidade e recomendável a apresentação da carteira de vacinação.

SOBRE A DOENÇA

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por meio de gotículas de saliva eliminadas pelo espirro ou pela tosse. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 12 dias – os mais comuns são manchas avermelhadas na pele, febre, tosse persistente, mal-estar, irritação nos olhos, coriza, perda de apetite, manchas brancas na parte interna das bochechas, pneumonia, otite (infecção no ouvido) e encefalite (inflamação no cérebro).

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba, e está inclusa na rotina dos postos para crianças. O Programa Nacional de Imunizações prevê administração da dose aos 12 meses e um reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela).