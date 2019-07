Sogro de Sandy, Zeca Lima é o segundo eliminado do Dancing Brasil

18/07/2019 | 09:10



Não deu para Zeca Lima! O sogro da cantora Sandy foi eliminado na noite da última quarta-feira, dia 17, do Dancing Brasil. Ele é o segundo eliminado da quinta temporada da atração, que completou 50 episódios no ar. Para a comemoração, os participantes e apresentadora Xuxa Meneghel relembraram os anos dourados da música e dançaram ao som de hits aos anos 1950.

Zeca e sua parceira, a bailarina Nick, dançaram, em ritmo de rumba, o clássico Love Me Tender, do repertório de Elvis Presley. A performance, no entanto, não agradou os jurados da atração e eles acabaram indo para a zona de risco, assim como as duplas Ricardo e Dani e Natália e Rafa.

O público, porém, optou por eliminar Zeca e Nick, que já vinham de uma má apresentação na semana anterior, quando também foram para a berlinda depois de terem a apresentação de salsa Guantanamera mal avaliada pelo júri.

Mas apesar da eliminação de mais um participante, a atração animou com a homenagem aos anos 1950. Na abertura do programa, Xuxa Meneghel e Junno Andrade surpreenderam ao dançarem ao som de Jailhouse Rock, outro sucesso de Elvis Presley.