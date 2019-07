Kiko nomeia braço direito de Saulo Benevides para Ouro Fino

Daniel Tossato

17/07/2019 | 07:00



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), nomeou o ex-vereador Koiti Takaki (Avante), homem-forte no governo de seu antecessor, Saulo Benevides (MDB). Koiti foi para a pasta de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino Paulista, no lugar do também ex-parlamentar Jorginho da Autoescola (DEM), nomeado em 2017 – o democrata foi alocado no gabinete do prefeito.

Durante gestão Saulo Benevides (2013 a 2016), Koiti acumulou as pastas de Assuntos Estratégicos, de Governo e de Saúde. Era a principal figura do Executivo.

A nomeação de Koiti integra movimentação política que Kiko tem feito visando tentativa de reeleição, no ano que vem. Em 2016, por exemplo, Koiti foi o candidato a vereador mais votado da cidade, com 1.028 votos, mas não conquistou sua cadeira na Câmara porque o PTdoB (antiga denominação do Avante) não atingiu o quociente eleitoral.

Ao Diário, Saulo minimizou a indicação. Disse que a nomeação é algo natural e que ficou sabendo por terceiros. “Na verdade, após o término de minha gestão, nunca mais nos falamos. Não sobrou nem amizade”, disse o ex-prefeito. Ainda para Saulo, uma das intenções de Koiti seria a de se lançar como vereador novamente. “Foi o que escutei por aí”, limitou-se a dizer.

Koiti já atuou como vereador da cidade durante duas legislaturas. A primeira entre 2001 e 2004 e a segunda entre os anos de 2009 e 2012. Ele não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.