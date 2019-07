Câncer mata uma pessoa a cada 2,5 horas na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/07/2019 | 07:00



O Grande ABC registrou, em 2017, média de uma morte por câncer a cada duas horas e meia. As informações são do Ministério da Saúde, e mostram que, de 2006 a 2017, houve aumento de 37% nos óbitos causados pela doença – passaram de 2.482 para 3.392 (veja tabela ao lado). Os tipos mais letais são os tumores de pulmão, colorretal, estômago, fígado e mama.

Com objetivo de disseminar informações sobre hábitos saudáveis capazes de evitar o aparecimento do câncer e a respeito dos tratamentos disponíveis, acontece, em São Paulo, no início do próximo mês, o evento Tenho Câncer, e Agora?, com participação gratuita.

A atividade vai reunir, no dia 3 de agosto, na Vila Olímpia, nove especialistas mundiais em oncologia para debater, de forma didática, direta e clara, com o público sobre tratamentos para a doença que, em 2030, será a principal causa de mortes no mundo e no Brasil. O evento é realizado em parceria pelo Instituto Espaço de Vida, Instituto Lado a Lado pela Vida e a International Myeloma Foundation Latin America. Atualmente, estima-se que ocorram no País 600 mil casos de câncer ao ano.

Coordenador de oncologia mamária e cutânea do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e um dos palestrantes do evento, Felipe Ades explicou que o aumento no número de casos e de mortes por câncer tem mais de uma explicação. “Há melhora na coleta de dados e do diagnóstico. Existe também o aumento na expectativa de vida e o aparecimento de câncer em pessoas mais velhas”, justificou.

Ades, que vai abordar no evento a relação entre estilo de vida e incidência da doença, destacou a necessidade de se adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de exercício físico e abandono do tabagismo como forma de prevenir o aparecimento de cânceres. “O fumo é o principal fator de risco para praticamente todos os tipos da doença. Em todos os lugares onde a fumaça entra em contato no organismo vai haver acúmulo de toxina”, afirmou.

Presidente do Espaço de Vida e uma das idealizadoras do evento, Christine Battistini detalhou que, há pelo menos dois anos, vem pensando no formato da atividade, com o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas. “A gente vê que falta informação, tanto sobre diagnóstico quanto sobre alternativas de tratamento.”

Com a experiência de quem enfrentou câncer de mama e já foi cuidadora de paciente com a doença, Christine aponta que quanto mais bem informado o paciente e sua família estiverem, menos difícil será lidar com toda a situaçção. “Nossa expectativa é receber até 1.000 pessoas no evento e que todas saibam o que significa ter câncer no século 21”, concluiu.

As inscrições para a atividade podem ser feitas pelo site www.tenhocancereagora.com.br.

