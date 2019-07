Rodrigo Santoro fala sobre status de símbolo sexual: - Não levo a sério

16/07/2019 | 10:10



Que Rodrigo Santoro é um dos maiores galãs do Brasil, ninguém pode negar. Mesmo após escolher alguns papéis em que precisa ficar irreconhecível, como vivendo o Louco em Turma da Mônica - Laços e, antes disso, o rei Xerxes em 300, o ator ainda visto como um símbolo sexual por uma geração. Em entrevista para a edição de julho da revista GQ, Rodrigo falou sobre esse status de sex symbol.

- É mais um título, dentre tantos outros, como o de galã. Também não me incomoda, tomo como algo positivo. Mas realmente não levo a sério. Nem faço escolhas pensando neste tipo de percepção. É um status deste business do entretenimento, me disse uma vez meu agente.

Apesar disso, ele garantiu que não acha o título de galã ou símbolo sexual necessariamente ruim:

- Acho legal, não vou dizer que é ruim. Porém, meu foco não está nisso.

Quando o assunto foram seus personagens, Rodrigo ainda contou que está longe de escolher figuras perfeitas para interpretar:

- Quero encontrar a humanidade dos personagens que faço. Como ator, minha busca é pelas imperfeições. Ou seja, o perfeito para mim é encontrar estas imperfeições. Filosofei muito, brincou.