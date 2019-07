16/07/2019 | 07:16



No Música Boa ao Vivo, do Multishow, os destaques desta terça, 16, são os cantores Mumuzinho, Dennis e Péricles. Apresentado por Iza, o programa organizou parceria entre os convidados, que também cantam sucessos de suas carreiras.

A atração, que está em sua sexta temporada, começa às 20h30 e, às 22h30, Iza comanda uma live com os convidados da noite no Facebook e no Twitter do canal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.