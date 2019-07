S.Caetano investe R$ 800 mil em projeto de limpeza urbana

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/07/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano apresentou, na tarde de ontem, junto do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), campanha de modernização da limpeza pública. O programa consiste na aquisição de máquinas especializadas para retirar sujeira das vias e praças da cidade, capacitação dos funcionários e mudanças na dinâmica diária de trabalho – varreção noturna será realizada em pontos de maior circulação de pessoas e próximos de casas de shows. O investimento no conjunto de melhorias é de aproximadamente R$ 800 mil.

Prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB) comenta que cada equipamento é especializado para as ruas e avenidas da cidade. “É uma mecanização dos veículos. O caminhão é para avenidas, como, por exemplo, a Goiás. Já o veículo menor é para limpeza nas praças. Teremos iglus de coletas seletivas também. Estamos atuando para elevar São Caetano, não só nas áreas da saúde e segurança, que sempre trabalhamos, mas também na limpeza. Serão série de eventos, a partir de hoje (ontem), trabalhando para melhorias na região”, finaliza.

O programa também apresenta novidade, lixeiras com depósitos subterrâneos com capacidade de armazenar 100 litros cada. São Caetano é a segunda cidade do Estado de São Paulo a receber os equipamentos, segundo a administração. Ao todo, serão cinco bases para os contêineres. Dois já estão instalados, na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, e nas imediações do bairro Barcelona. Outras três serão colocadas, nos próximos dias, na Praça Figueira, bairro Boa Vista, Rua 24 horas, no Barcelona, e no bairro São José.

Segundo o superintendente do Saesa Rodrigo Toscana, o projeto é um avanço da modernização na cidade. “Estamos trabalhando de forma moderna e eficiente com essas novas tecnologias. Queremos ser uma referência nacional, de qualidade em todos os setores”, pontua.

Além da modernização na limpeza pública, o prefeito da ainda anunciou melhorias programadas para a Praça Cardeal Arcoverde, palco da apresentação do programa, na tarde de ontem. A partir de sugestões feitas pelos moradores e comerciantes da região, será feita a manutenção de toda área, começando pelas calçadas. A licitação para as melhorias será realizada no segundo semestre e o início das obras está programado para 2020.