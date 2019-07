Aert vence 10.ª etapa e francês Julian Alaphilippe segue líder da Volta da França

15/07/2019 | 14:36



Em uma etapa com várias subidas e descidas entre as cidades de Saint-Flour to Albi, em um percurso de 217,5 quilômetros, o belga Wout Van Aert se deu bem nos metros finais e com um "sprint" conseguiu vencer a 10.ª etapa da Volta da França, a mais tradicional competição de ciclismo de estrada do mundo. O estreante da equipe Jumbo-Visma, completou o percurso em 4h49min39s junto com um pelotão de mais de 20 ciclistas.

Pela classificação oficial da etapa, o italiano Elia Viviani, da Deceuninck-QuickStep, ficou com a segunda colocação, e o australiano Caleb Ewan, da Lotto Soudal, cruzou a linha de chagada na terceira posição. O seu compatriota Michael Matthews, da equipe Sunweb, foi o quarto, seguido pelo eslovaco Peter Sagan, da Bora-Hansgrohe.

Bem colados - no 11.º e 12.º lugares, respectivamente -, o francês Julian Alaphilippe, da Deceuninck-QuickStep, e o britânico Geraint Thomas, da Ineos, chegaram no pelotão da frente nesta etapa e estão na ponta da classificação geral da Volta da França. O ciclista da casa, dono da camisa amarela, lidera com o tempo total de 43h27min15s, com 1 minuto e 12 segundos de vantagem para o rival.

Eles foram beneficiados pelo desempenho ruim do italiano Giulio Ciccone, que era o segundo colocado na classificação geral, e do francês Thibaut Pinot, o terceiro. Este posto é agora do colombiano Egan Bernal, da equipe Ineos, que foi outro que cruzou a linha de chegada junto com os primeiros colocados da etapa e está apenas quatro segundos atrás de Geraint Thomas.

As outras disputas pelas principais camisetas tiveram algumas alterações na liderança nesta segunda-feira. Peter Sagan continua na frente na disputa por pontos e o belga Tim Wellens é o melhor entre os montanhistas. Egan Bernal é o novo líder entre os jovens e a Movistar Team está agora na frente entre as equipes.

A terça-feira será de folga na Volta da França. A 11.ª etapa será realizada na quarta de Albi até Toulouse, com um percurso de 167 quilômetros.