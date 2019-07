Atriz Lashana Lynch é a nova agente 007 em filme de James Bond

15/07/2019 | 14:11



Mudanças estão vindo! Aparentemente, para o próximo filme de James Bond, chamado 25, uma mulher negra será a escolhida para viver o agente secreto 007! Segundo informações do Daily Mail, Lashana Lynch foi escolhida para o papel. A atriz, britânica, ficou mais conhecida por interpretar Maria Rambeau, a melhor amiga da Capitã Marvel.

De acordo com o veículo, a beldade foi a eleita para ter a licença para matar na produção que marcará o 25º filme do James Bond - e tudo isso graças a Phoebe Waller-Bridge, uma das roteiristas, que ficou bem conhecida no Reino Unido após a série de sucesso, Fleabag, além de também escrever episódios para Killing Eve.

Mas, para os críticos de plantão, Lashana não será propriamente James Bond, mas sim, uma nova personagem que assume o número secreto dele - 007 - após Bond deixar o MI6. A história, inclusive, gira em torno justamente dessa mudança: com Bond aposentado, curtindo dias de descanso na Jamaica, M, que dessa vez será interpretado por Ralph Fiennes, tenta convocar o agente para uma nova crise mundial.

Uma fonte dos bastidores do longa deu os seguintes detalhes:

- Há uma cena crucial no começo do filme em que M diz: Entre, 007. E aí entra Lashana, que é negra, maravilhosa e mulher. É um momento de largar a pipoca. Bond ainda é Bond, mas está sendo substituído como o 007 por essa mulher incrível.

A pessoa ainda acrescenta que Phoebe Waller-Bridge, à frente do roteiro, é algo significativo e importante, para mudar como o 007 é retratado no cinema:

- Lashana é absolutamente incrível e o roteiro de Phoebe é tão afiado e engraçado quanto você pode imaginar. Esse filme faz homenagem aos primeiros, com muito humor.

Legal, né?