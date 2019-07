O craque vai ao Paço

Ademir Medici



15/07/2019 | 07:43



Revirando umas gavetas, o advogado e escritor José Bueno Lima encontrou as fotos que abrem Memória: Pedro Rocha, no ápice da carreira, visitava a Prefeitura de São Bernardo.

O craque foi trazido por Munir Bunemer, então secretário de Serviços Urbanos. Hoje aposentado, Bunemer é são-paulino tão fanático que, certa noite, participou de um mutirão para escavar o gramado do Morumbi e impedir a realização de um jogo, marcado para dias depois, que não interessava ao São Paulo FC.

As fotos que o Dr. Bueno Lima encontrou permitem reviver nomes históricos do funcionalismo são-bernardense e fazer um exercício dos cargos por eles exercidos na época da foto, por volta de 1976 ou 1977 – data calculada pela idade de dois filhos do nosso colaborador, que participaram da visita:

-José Ensinas Bujardon, secretário de Obras.

-Munir Bunemer, secretário de Serviços Urbanos.

-Antonio Zamboni, diretor de Obras.

- José Bueno Lima, presidente do Instituto Municipal de Previdência.

Os meninos da segunda foto cresceram. Hoje são doutores. José Antonio, advogado tributarista; Antonio Celso médico anestesista.

TRÊS LEMBRANÇAS

1 – Pedro Virgilio Rocha (1942-2013) formou num São Paulo FC vencedor, o que levou o radialista Milton Neves a cunhar a frase: “Nada é mais fácil do que torcer pelo São Paulo”.

2 – Pelé aponta Pedro Rocha como um dos cinco maiores jogadores de futebol que viu atuar.

3 – E uma mais antiga. Década 1950. O São Paulo construía o estádio do Morumbi. Cícero Pompeu de Toledo presidia o Tricolor. E com sua assinatura, em papel com o timbre do clube, escreveu à Prefeitura de São Bernardo solicitando um metro de terra extraída do solo são-bernardense.

Carta semelhante – imagina-se – foi enviada a outras cidades, pois o São Paulo quis assentar um campo de futebol com terra de várias partes do Estado que leva o seu nome.

Diante da solicitação, o prefeito Lauro Gomes, que torcia pelo São Paulo, determinou: “atenda-se”.

De volta a 2014 Há cinco anos, em 15 de julho de 2014, Memória percorreu o Centro de São Bernardo e fotografou várias marcas perdidas na cidade-metrópole da região. Entre as placas fotografadas, uma homenageia o benfeitor do Colégio São José, Ítalo Setti. Cinco anos depois imaginamos que a placa tenha sido retirada de onde estava para algum trabalho de manutenção. Torcemos para que a mesma seja colocada no seu devido lugar, na fachada da Rua Dr. Flaquer. Diário há 30 anos Sábado, 15 de julho de 1989 – ano 32, edição 7118 Manchete – Collor diz que põem na cadeia os corruptos do governo Sarney. Poluição – Estado de alerta é decretado pela Cetesb no bairro Paulicéia, em São Bernardo. SOS Animal – Dois leões do circo Superstar foram apreendidos em Santo André. A Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis foi a autora da denúncia de que os animais viviam em jaulas pequenas, com pouca água e estavam doentes. Copa América – Brasil vence o Paraguai por 3 a 0, no Maracanã, e decide o torneio com o Uruguai. Polícia – Vigia mata assaltante a tiros em São Caetano e desaparece. Em 15 de julho de... 1924 – Manchete do Estadão sobre a Revolução daquele ano: o bombardeio da cidade, o fechamento dos bancos, o abastecimento da Capital, restabelecido o serviço postal. Ontem, depois das 17h, começou a ouvir-se de novo, para os lados do Ipiranga, o ruído de intensa fuzilaria, pontuada, a espaços, por disparos de canhão. 1959 – Um relatório do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) registra 241 greves nas principais cidades paulistas de fevereiro a julho. As greves ocorreram na Capital e nos municípios de Santos, São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Salto de Itu, Campinas, Americana, Sorocaba, Presidente Prudente, Santa Rita do Passa Quatro e Votuporanga. No total, participaram das paralisações 34.503 empregados. 1974 – Iniciada a construção de 95 casas populares no bairro Assunção, em São Bernardo, dentro do programa municipal voltado à área habitacional. Santos do dia Boaventura de Albano (Itália 1218 – Lyon, França, 15-7-1274). Bispo-cardeal franciscano. Autor de 11 volumes teológicos.

MÁRTIRES. Missionário alemão Rodolfo Lunkenbein e Simão Cristino Koge Kudugodu, do grupo de bororos: mortos em 15-7-1976 na reserva indígena Meruri, a 450 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso





Municípios brasileiros