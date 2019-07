Grizzlies eliminam Celtics na Summer League, em jogo apagado de Bruno Caboclo

14/07/2019 | 11:53



O Memphis Grizzlies saiu vitorioso nas quartas de final da Summer League da NBA, torneio preparatório para jogadores novatos ou com pouca experiência na liga norte-americana de basquete, ao derrotar o favorito Boston Celtics por 94 a 88. O brasileiro Bruno Caboclo teve atuação pouco expressiva na partida, marcando apenas nove pontos, mas conseguindo dez rebotes e duas assistências.

Apesar da derrota, o grande destaque da partida foi o novato do Celtics, Carsen Edwards, que após assinar um contrato de quatro anos com o time de Boston liderou o jogo com 25 pontos marcados, oito rebotes e uma assistência. Pelo Grizzlies, o cestinha foi Tyler Harvey, que conseguiu 20 pontos no jogo.

Nas semifinais, o Grizzlies vai enfrentar o New Orleans Pelicans, que superou o Miami Heat em jogo disputadíssimo por 101 a 100 na prorrogação. Após erro de Jaxson Hayes, que levou o jogo para a prorrogação ao cometer uma falta com dois segundos restantes no tempo regulamentar, foi Nickeil Alexander-Walker, escolha de primeiro round no último Draft, que decidiu para o Pelicans. Terminou a partida com 34 pontos, incluindo três cestas de três, além de cinco rebotes, cinco assistências e quatro roubadas de bola.

Na partida, o brasileiro Didi teve participação apagada com apenas cinco pontos, um rebote e três assistências, mas roubou bola providencial nos segundos finais da prorrogação que garantiu a classificação de New Orleans.

Do outro lado da chave do torneio de verão, o Minnesota Timberwolves conseguiu vitória sem maiores problemas por 108 a 82 contra o Dallas Mavericks. Treze jogadores diferentes do Timberwolves marcaram pontos no jogo, com o destaque sendo Kelan Martin, que veio do banco e liderou a partida com 23 pontos, sendo cinco bolas de três, e cinco rebotes. Por Dallas, o cestinha foi Antonius Cleveland, com 17 pontos no jogo.

Em outro jogo sem emoções, o Brooklyn Nets conseguiu surpreender o Detroit Pistons os derrotando por 105 a 85. Jarrett Allen, titular em 80 jogos na última temporada, foi o grande destaque da partida com 30 pontos e 11 rebotes. O francês Isaia Cordinier, que veio do banco, também foi parte integrante da vitória do Nets ao marcar 20 pontos. Pelo Pistons, Jordan Bone foi o destaque ao conseguir 18 pontos.

As semifinais da Summer League da NBA acontecem neste domingo, com Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans se enfrentando às 19h (horário de Brasília) em partida que vai colocar os dois brasileiros, Bruno Caboclo e Didi, frente a frente, e Brooklyn Nets contra Minnesota Timberwolves às 21h.