Fotos históricas que a Igreja salvou

Ademir Medici



13/07/2019 | 21:00



Fotos e uma imagem de São Bernardo de Claraval que estavam na capela do Hospital São Bernardo foram milagrosamente salvas e hoje fazem parte do acervo da Paróquia São João Batista, em Rudge Ramos.

Cópias das fotos foram encaminhadas pelo padre Afonso, pároco de Rudge Ramos, à página Memória.

A imagem do santo Bernardo, que aparece numa das fotos, sobre o altar, hoje é conduzido por fiéis em peregrinação por igrejas e capelas da cidade.

A lamentar o fato de um hospital de tradição católica, o mais antigo da cidade (foi fundado em 1949), um dos mais antigos do Grande ABC, ter seu acervo descartado.

A iconografia salva está em lugar seguro, idem a imagem do santinho, já que a Paróquia São João Batista mantém, em espaço nobre, um ecomuseu, aberto à comunidade e que conta a sua história e a do seu fundador, o saudoso padre Fiorente Elena.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 14 de julho de 1989 – ano 32, edição 7117

Manchete – Governo eleva preço dos combustíveis em 27%.

Diadema – Jardim Campanário fica sem ônibus para São Paulo

Ribeirão Pires – Prefeitura desmata 5.000 m² para abrir ruas no km 41 da Rodovia Índio Tibiriçá.

Internacional – Franceses deram início ontem às festas de quatro dias do bicentenário da sua revolução.

Paris vira capital diplomática na grande festa dos 200 anos.

Cidadania e terror do Estado marcam Revolução (Virgínia Pezzolo).

Franceses irritados com síndrome do bicentenário (Rosely Forganes, de Paris para o Diário).

A Revolução Francesa está nas origens do Estado moderno (Alexandre Takara).

Política – Collor vai à rua no Rio e ativa campanha à Presidência da República.

Comportamento – Grande ABC consagra a boa pizza. Crescem os restaurantes especializados no prato; nesses locais, habitantes fazem seu lazer e profissionais discutem seus negócios.

Em 14 de julho de...

1919 – Em Paris, grandes festejos populares comemoram a assinatura da paz na data nobre do País. A capital francesa está repleta de bandeiras das nações aliadas. Uma marcha triunfal é realizada.

Do noticiário do Estadão: “pela primeira vez, desde a declaração da guerra, o parisiense sente que a guerra realmente terminou”.

1924 – Nasce, em São Caetano, Anacleto Campanella, vereador, autonomista, prefeito duas vezes, deputado estadual e deputado federal cassado pelo regime militar.

1959 – Passa a se chamar Avenida Francisco Monteiro a antiga rua do mesmo nome, em Ribeirão Pires. E é dado o nome de Rua Alexandre de Mello e Faro à antiga Rua B, de Vila Aparecida, no mesmo município.

1969 – Indústria Villares realiza a entrega da terceira escavadeira à Prefeitura de Santo André.

n São Bernardo dá o nome de Ida Leoni Cleto (1918-1969) à rua do Jardim Orlandina, em Rudge Ramos. Ela era esposa do vereador Ernesto Augusto Cleto.

1984 – Antiga favela do Jardim das Nações, em Diadema, passa a se chamar Vila Brasil.

Santos do Dia

CAMILO DE LELLIS. (+ Roma, 1614). Patrono dos enfermos e hospitais, juntamente com o português São João de Deus. Padroeiro do Bairro Camilópolis, em Santo André

Francisco Solano

Hoje

Dia Mundial do Hospital

Dia Internacional da Liberdade

Dia do Propagandista

Festa Nacional da França, que comemora a queda da Bastilha

Municípios brasileiros

Em São Paulo, Campinas. Separada de Jundiaí em 1797, foi elevada a cidade em 14-7-1897.

Em Pernambuco, Araçoiaba

Em Minas Gerais, Bocaiúva e Canápolis

No Pará, Itupiranga

No Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos

Em Alagoas, Passo de Camaragibe

No Paraná, Rio Azul e Teixeira Soares

Fonte: IBGE