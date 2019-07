‘Vamos Tocar’ ganha temporada no Canal Bis

Vinicius Castelli



15/07/2019



Comandado pelo saxofonista Leo Gandelman, o programa Vamos Tocar chega à quarta temporada na grade do Canal Bis com estúdio reformulado, nova direção, iluminação, acústica e um repertório eclético. A estreia está marcada para quinta-feira, a partir das 23h30.

Com clima intimista, o programa presta homenagem a grandes nomes da música brasileira. No primeiro episódio, o convidado será Seu Jorge. Ao lado do saxofonista fará releituras das canções Carolina, Tive Razão, Olhos Coloridos e Zé do Caroço.

Ao longo da temporada Gandelman receberá Gal Costa, Nando Reis, Marina Lima, Fernanda Abreu, Seu Jorge, Péricles, Samuel Rosa, Ed Motta, Pedro Luís e Roberta Sá.