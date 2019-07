Anitta relembra fase solteira: Saio transando com qualquer coisa que cruze meu caminho

10/07/2019 | 10:11



Anitta usou o Instagram Stories para desabafar sobre sua vida amorosa. Na tarde da última terça-feira, dia 9, a funkeira publicou uma série de vídeos em seu Instagram para agradecer por ter um namorado, principalmente neste momento de sua vida, em que está na Colômbia, para lançar seu novo single com Prince Royce, Rosa.

- Eu tenho uma coisa para dizer sobre a Colômbia, especialmente. Estou muito muito feliz que hoje em dia eu tenho um namorado, isso é incrível, porque se fosse antes, que eu tivesse vindo para a Colômbia, que a cada lugar que você entra tem uma pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita, seria louco. Não deixaria nada sem passar por mim!, explicou a cantora.

Em seguida, polemizou:

- Vocês sabem que quando eu estou solteira eu saio transando com qualquer coisa que cruze meu caminho, homem, mulher, cachorro.. cachorro não, porque não pode, mas assim vou..

A namorada do surfista Pedro Scooby, que é ex-marido de Luana Piovani e está em Portugal com os filhos, ainda aproveitou para agradecer que o rapaz está em sua vida agora:

- Eu estou muito feliz que tenho namorado, assim eu não olho pra ninguém. Passo direto e reto e me vou! Saio fora porque isso me tirava o foco, o tempo do trabalho, complicadíssimo. Que bom que eu não fui para Medellín antes. Então acho que foi Deus que pois meu namorado no meu caminho neste momento da minha vida para que eu fique mais tranquila, concluiu ela aos risos.