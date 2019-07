Morre o jornalista Paulo Henrique Amorim aos 77 anos de idade

10/07/2019 | 09:11



Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 10, o jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 77 anos de idade. A informação foi divulgada pela Record TV, que confirmou com a esposa do apresentador, Geórgia Pinheiro, que ele sofreu um infarto fulminante em casa, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, dia 9, ele havia saído para jantar com amigos.

O jornalista era contratado da Record TV desde 2003 , mas estava fora do ar desde o mês passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular. Na emissora, ainda apresentou o Jornal da Record segunda edição e ajudou a criar a revista eletrônica Tudo a Ver. Antes, passou pela extinta TV Manchete e pela TV Globo, onde atuou como correspondente internacional em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1996, deixou a TV Globo e seguiu para a Band, onde apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Ele também teve passagem pela TV Cultura e desde 2006 mantinha o blog Conversa Afiada.

Amorim deixa uma filha, dois netos e a mulher, Geórgia Pinheiro.