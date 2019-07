Estamos abertos a negociações com o Irã, mas não iremos recuar, diz Mike Pence

08/07/2019 | 18:28



O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta segunda-feira que o governo americano está aberto a negociações com o Irã, mas ressaltou que "não recuaremos" em meio a tensões crescentes com o país persa. Os comentários de Pence foram feitos em uma organização cristã pró-Israel em Washington, enquanto o Irã disse que começou a enriquecer urânio além dos limites estabelecidos pelo acordo nuclear internacional firmado em 2015.

De acordo com Pence, os EUA não buscam por uma guerra com o Irã, mas continuarão a se opor ao que ele chamou de "influência maligna" de Teerã no mundo. Segundo ele, os EUA "nunca permitirão que o Irã obtenha uma arma nuclear". A pressão sobre o país persa cresceu desde que o presidente americano, Donald Trump, retirou Washington do acordo nuclear internacionais e impôs sanções ao petróleo iraniano.

Pence disse, ainda, que os EUA esperam pelo melhor nas relações, mas enfatizou que os militares americanos estão preparados para proteger os interesses do governo Trump no Oriente Médio. Fonte: Associated Press.