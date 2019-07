Ex-namorado de Anitta assiste show da cantora acompanhado de novo affair

08/07/2019 | 11:10



Levar a namorada para ver a ex não parece ser um problema para Ronan Souza! O jovem teve um relacionamento com Anitta no início de 2019, mas que não durou nem até o Carnaval, e no último domingo, dia 7, foi com seu novo affair conferir o show da musa no final da Copa América. Segundo o jornalista Leo Dias, Ronan está tendo um caso com a funkeira Pocahontas, que acabou de mudar seu nome artístico para Pocah.

De acordo com o colunista, eles se conheceram por meio de amigos em comum e começaram a se relacionar recentemente. Os dois assistiram ao jogo e à apresentação e depois foram curtir o resto da noite em um bar. Vale também lembrar que recentemente viralizou um vídeo em que Anitta supostamente estaria ignorando Pocah, durante o MTV Miaw. Será que ela ainda tem algum ciúmes do ex?

A voz de Bola Rebola namorou com Ronan após o fim de seu casamento com o empresário Thiago Magalhães e agora vive seu amor com o surfista Pedro Scooby, que foi casado com Luana Piovani. Por falar no ex-marido da cantora, parece que ele também assistiu ao jogo do Brasil bem acompanhado! O jovem postou uma foto em que estava usando uma blusa de frio da seleção e estava acompanhado de uma garota.

Na legenda, ele colocou apenas um coração e isso foi o suficiente para que os seguidores de Thiago começassem a shippar os dois. Ao analisar o perfil da menina, a estudante de medicina Mariana Queiroz, dá para ver que ela não posta fotos com o seu namorado há quase um mês e que possui outros posts acompanhada do ex de Anitta em seu feed. Babado!