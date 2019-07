Região é incluída em campanha estadual contra o sarampo

Aline Melo

Yasmin Assagra



06/07/2019 | 09:16



A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo anunciou ontem que vai ampliar – a partir da próxima quinta-feira – para cinco municípios da Grande São Paulo, sendo três deles no Grande ABC, a imunização contra o sarampo entre os jovens na faixa etária de 15 a 29 anos (considerada mais vulnerável a infecções devido a menor procura pela segunda dose da vacina).

Santo André, São Bernardo e São Caetano, além de Guarulhos e Osasco, onde há circulação do vírus do sarampo, conforme o governo estadual, deverão imunizar, juntas, 900 mil jovens e adultos nessa faixa etária.

Em 2019, até o momento, foram confirmados 206 casos de sarampo em São Paulo, sendo 22 na região. A cidade de Santo André apresentou o maior número de contaminações, 12. Em seguida, aparecem São Bernardo, com sete, Ribeirão Pires, com dois, e Diadema, com um caso confira abaixo a tabela com os dados.

Embora São Caetano não tenha registrado pacientes contaminados, ela integra a força-tarefa pela proximidade com as outras cidades por onde o vírus circula.

Na cidade de São Paulo, a campanha já está em curso desde 10 de junho, com a meta de vacinar 2,9 milhões de paulistanos. Até o dia 1º, o município imunizou 47 mil pessoas.

Segundo a diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado, Regiane de Paula, a maioria dos casos registrados foi de jovens que só tomaram a primeira dose da vacina contra o sarampo. Ela ressalta a necessidade de regularizar a proteção. “Precisamos destacar que é importante tomar as duas doses. A doença do sarampo pode causar lesões dolorosas na boca e infecções secundárias, como, por exemplo, a pneumonia. Decidimos ampliar a campanha nestas cidades por critérios epidemiológicos, para bloquear a circulação do vírus em outras regiões”, ressalta.

No dia 20, será realizado o ‘Dia D’ de imunização. O governo do Estado dará suporte financeiro aos municípios para a ação. Além disso, a pasta estadual solicitou ao Ministério da Saúde doses extras da vacina para distribuir às cidades.