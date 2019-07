Peixe estreia como treinador no Cachorrão contra o Grêmio Osasco

Dérek Bittencourt



05/07/2019 | 07:00



O EC São Bernardo tem pela frente hoje, às 19h, no Estádio Professor José Liberatti, seu terceiro compromisso pela Copa Paulista, diante do Grêmio Osasco. E o confronto será especial para um personagem: Renato Peixe, que vai fazer seu primeiro jogo como treinador profissional – mesmo que interinamente.

O Alvinegro começou a semana surpreendido com o pedido de demissão de Régis Angeli. A diretoria, então, decidiu promover o auxiliar fixo Peixe ao posto de interino no comando. “Dá aquele friozinho na barriga gostoso, mas o mais importante é que estou bastante motivado e focado em poder agarrar essa oportunidade que o clube está me dando. Parece aquela ansiedade de menino”, declarou.

Renato Peixe ainda destacou as dificuldades da partida, sobretudo porque o adversário fechou parceria com a Caldense e deverá estrear jogadores e comissão técnica. “O pessoal da nossa análise de desempenho está monitorando isso”, explicou o interino, que não terá Vinícius Barba, expulso na derrota para o Santo André.