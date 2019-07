Onix continua imbatível

Dérek Bittencourt



05/07/2019 | 07:00



O Chevrolet Onix pode estar próximo de uma repaginada quase que por completo, mas segue como o preferido do brasileiro. O hatch continua – disparado – na liderança do mercado nacional, encerrando o primeiro semestre com 116.906 unidades emplacadas, mais do que o dobro do segundo colocado, o Hyundai HB20, com 52.995. Os dados são do relatório da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Na terceira colocação, próximo ao sul-coreano, aparece o Ford Ka, com 50.647 unidades.

Tal cenário mostra duas situações: que o Onix ainda é o favorito e que os carros hatches ainda estão no topo na escolha dos brasileiros, ocupando as três primeiras colocações (veja acima a lista dos 20 mais vendidos nos seis primeiros meses do ano).

O Prisma, quarto colocado na listagem, é o primeiro sedã a aparecer, enquanto o Jeep Renegade, no oitavo lugar nos emplacamentos, lidera entre os SUVs. Já o Toyota Corolla, em 12º, é o sedã grande preferido do público – os outros modelos que integram a listagem se encaixam nas categorias pré-citadas.

MOTIVOS

Mas por que o Chevrolet Onix vende tanto? Três seriam os pontos principais: vendas diretas (para locadoras e prestadoras de serviço), lista de equipamentos (na qual a conectividade e suas tecnologias são os pontos altos) e preço (mesmo que, por R$ 46.590 na versão básica, seja mais caro do que as versões de entrada do HB20 – R$ 44.490 – e Ka – R$ 45.590).