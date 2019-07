Irã deve tomar cuidado com ameaças, diz Trump

03/07/2019 | 17:45



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Irã em mensagem divulgada em sua conta no Twitter nesta quarta-feira. Trump comentou o fato de que o presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou mais cedo que poderia enriquecer urânio "em qualquer quantidade que nós queiramos". O urânio enriquecido pode ser usado para a produção de energia, mas, a depender do nível desse processo, também pode servir à fabricação de armas nucleares.

"O Irã acaba de emitir uma nova advertência. Rouhani diz que eles irão enriquecer urânio 'o quanto eles quiserem', se não houver novo acordo nuclear. Tome cuidado com as ameaças, Irã. Elas podem se voltar contra você e puni-los como ninguém fez antes!", afirmou Trump.

O acordo nuclear com o Irã foi fechado em 2015, mas em maio de 2018 o governo Trump abandonou a iniciativa e voltou a impor sanções contra Teerã. Agora, o Irã tem pressionado os outros envolvidos no acordo, as potências da Europa, a adotar medidas para compensar as perdas com a punição americana.