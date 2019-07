Corregedoria apura papel de tesoureiro no Natal Iluminado

Raphael Rocha



03/07/2019 | 07:02



Tesoureiro da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) na época do Natal Iluminado de 2016, o arquiteto Marcelo Beja teve de prestar depoimento à Corregedoria da Prefeitura de São Caetano, que investiga denúncias de desvios no convênio feito há três anos para realização do evento.

Acordo entre a gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) e o ex-presidente da entidade, o advogado Walter Estevam Junior, envolveu R$ 1,2 milhão, sendo R$ 1 milhão de recursos públicos e outros R$ 200 mil de contrapartida para fomento de atividades natalinas naquele ano.

Prestação de contas dada pela Aciscs foi analisada por comissão montada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que encontrou série de inconsistências. O balancete foi reprovado pela pasta, que cobrou devolução dos valores e enviou o relatório a órgãos de controle, como Ministério Público, TCE (Tribunal de Contas do Estado) e a corregedoria municipal.

Beja, atual vice-presidente de administração e finanças da associação, prestou depoimento à corregedoria na sexta-feira. Ao Diário, o arquiteto evitou detalhar o que falou à Prefeitura. “Eu não vou dar declaração nenhuma. Prestei contas na corregedoria da Prefeitura, se quiser, pegue informações lá. Meu advogado havia me orientado que nem precisaria ter feito isso (prestar o depoimento), mas eu decidi fazer”, disse Beja.

O Diário confirmou com fontes da administração que Beja, de fato, forneceu sua versão às falhas indicadas pela comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na sexta. Entretanto, como o processo de apuração ainda está em curso, nenhum detalhe foi fornecido.

Responsável pelo setor financeiro da Aciscs, Beja acompanhou todo processo do convênio entre as partes e subescreveu a prestação de contas.

Outro nome que é investigado pela corregedoria municipal é Alessandro Leone. Ele foi diretor adjunto da gestão de Estevam na Aciscs (entre 2016 e 2019). Em 2016, Leone foi secretário de Desenvolvimento Econômico, pasta responsável pelo acordo para realização do Natal Iluminado. O empresário já justificou ao Diário que, quando foi secretário, estava oficialmente afastado da direção da Aciscs.

Comissão que analisou a prestação de contas questionou a terceirização do serviço – a Aciscs contratou a VBX Light Indústria, Comércio e Serviços – e apontou, por exemplo, que refeição com cerveja e chope foi custeada com verba do Natal Iluminado daquele ano. Por causa das falhas, a administração de José Auricchio Júnior (PSDB) autorizou inscrição da associação comercial na lista de devedores.

Estevam tem negado qualquer ilegalidade durante o convênio, bem como Moacir Passador, atual presidente da entidade.