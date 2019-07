População sofre com a falta de medicamentos de alto custo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/07/2019 | 07:00



Pacientes que dependem de medicamentos de alto custo fornecidos na farmácia especializada do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, reclamam da ausência de alguns itens, como os destinados aos tratamentos contra artrite reumatoide e controle da esquizofrenia.

O motorista Robinson de Lima, 53 anos, retira medicamento na farmácia de alto custo do Mário Covas desde 2006, já que precisa tomar de cinco a seis comprimidos semanais de Metotrexato para tratar artrite reumatoide. “Já aconteceu de ficar uns meses sem pegar, justamente por conta dessa demora no abastecimento. Chega o remédio e logo acaba, então fico esperando. Eles (atendentes) pedem para ligar e aguardar resposta de quando vai chegar. Sem falar que quando vou lá para retirar é aquela espera de quatros horas”, lamenta.

A professora Neide de Olveira, 45, busca Quetiapina, de 200 miligramas, para o marido, diagnosticado com esquizofrenia. Segundo ela, ele faz uso da medicação diariamente, no entanto, devido aos constantes atrasos no fornecimento na rede pública, precisa desembolsar R$ 350 para adquirir o item em farmácia privada. “Faz uma média de dez anos que busco remédio aqui no Mário Covas. Lembro que, no ano passado, já aconteceu esse atraso. Desta vez, não há previsão de reposição. Ele precisa desse remédio, então vamos precisar comprar”, comenta.

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo destacou que o medicamento Metotrexato foi reposto. Já a Quetiapina, conforme a Pasta, foi enviada com atraso pelo Ministério da Saúde e está em fase de distribuição. A previsão de reabastecimento é até o fim da primeira quinzena de julho.

OUTRAS UNIDADES

Desde 20 de maio, o Poupatempo de São Bernardo passou a contar com unidade descentralizada da farmácia de alto custo estadual.

Segundo o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a proposta de ampliar a distribuição de medicamentos de alto custo na região foi retomada na reunião de abril do colegiado. A expectativa é a de que, até o fim do ano, seja consolidada a expansão do serviço para o Poupatempo de Santo André e para o posto do Atende Fácil de São Caetano.

O projeto é realizado pelo governo estadual, cabendo aos municípios a definição dos espaços.