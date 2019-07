Cachorrão é surpreendido com demissão de treinador

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/07/2019 | 20:25



Régis Angeli não é mais técnico do EC São Bernardo. Divergências entre ele e os dirigentes do Monte Azul, que o trouxeram para o Cachorrão, acabaram ocasionando o pedido de demissão do treinador. Agora, o Alvinegro fica interinamente sob comando de Renato Peixe, que é auxiliar fixo do clube e é quem havia iniciado a preparação para a Copa Paulista. Outro que estará à frente é Nei Silva, que fazia o elo entre a equipe do Grande ABC e a do Interior. A diretoria são-bernardense, contudo, não descarta que um novo profissional chegue para a função.

“Ele (Régis) teve uma divergência de ideias com o pessoal do Monte Azul, não quis me abrir muito quais foram. Preferiu pedir demissão para não atraopalhar o trabalho”, explicou o vice-presidente Gigio Sareto, que falou em grande prejuízo ao planejamento do EC São Bernardo. “O único prejudicado é o Cachorrão. Também fui surpreendido com a ligação do treinador e essa bomba. Mas como temos nossa comissão permanente, com o Peixe, hoje eles comandaram o trabalho. Vamos ver direitinho, mas o próprio Peixe deve ficar junto com o Nei (Silva). Acredito que fique. Mas como foi surpreendido, amanhã (hoje) posso ser de novo, porque nessa parceria a comissão técnica é (de responsabilidade) do Monte Azul”, completou.

O treinador, por sua vez, agradeceu a oportunidade que teve à frente do Cachorrão. “Foi tudo muito bom, gostei bastante, infelizmente o que aconteceu é fruto de algumas divergências que tivemos com a parceria do Monte Azul que não concordei e preferi optar pela saída. Simplesmente isso. Compreendi o lado deles, investidores, mas não concordei e preferi sair”, explicou. “Coisas do futebol, que acontecem. Tenho uma linha de trabalho que não aceitei algumas coisas e acabei saindo, eu que pedi a demissão”, disse, sem detalhar.

Independentemente das saídas de Régis Angeli, do auxiliar técnico e preparadores físico e de goleiros, os jogadores que vieram do Monte Azul seguem no Cachorrão.