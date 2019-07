COI faz 1º flagrante e criminosos são presos durante a madrugada

Da Redação



01/07/2019 | 07:00



Inaugurado no dia 18 de junho, o COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André contabilizou ontem resultado do primeiro flagrante em ação conjunta com o efetivo de rua da PM (Polícia Militar). A central de monitoramento, que registra imagens de pouco mais de 300 câmeras na cidade, auxiliou viaturas a efetuar abordagem a suspeitos de cometerem crimes na região do Parque Jaçatuba. A interação culminou na prisão de cinco pessoas durante a madrugada.



A PM recebeu chamada por telefone sobre um veículo suspeito de envolvimento em roubos a transeuntes na Avenida Itamarati. Os agentes acionaram a equipe do COI, que localizou o carro por meio das câmeras. A abordagem aconteceu em posto de gasolina. Uma vítima, que teve celular roubado, fez o reconhecimento, sendo duas mulheres e três homens, encaminhados para o 2º DP – os nomes não foram revelados.



“Mostra que estamos no caminho certo. Assim que o veículo foi visualizado, logo houve a comunicação e a ação da polícia, tudo com muita eficiência e rapidez. Vamos ampliar o monitoramento, não tenho dúvida que vamos melhorar e até o fim do ano equipar com câmeras todas as unidades de saúde e educação”, citou o prefeito Paulo Serra (PSDB).