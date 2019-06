Ator Danton Mello tem desafio de dar voz para Max em 'Pets 2 - A Vida Secreta dos Bichos'

Miriam Gimenes



30/06/2019 | 07:51



O filme Pets 2 – A Vida Secreta dos Bichos acaba de chegar às salas de cinema e tem cópias espalhadas pela região. E o ator Danton Mello, 44 anos, pela segunda vez foi escolhido para dar voz ao protagonista da história, o cachorrinho Max, que desta vez vai ter de aprender a lidar com uma criança na família, o pequeno Liam.

Danton tem experiência em dublar desde pequeno – já emprestou a sua voz para diversos personagens de filmes e seriados – e disse estar muito feliz em participar novamente do filme, já que adora animais: tem em casa cinco cachorros e duas gatas. Ele bateu papo com o Diarinho em conversa por telefone para falar sobre a continuação de Pets e o desafio do novo trabalho.

Você dublou o Max no primeiro Pets e também agora no segundo filme. Como recebeu o convite?

Fiquei muito feliz, porque o primeiro filme foi um sucesso. Eu dublei muito quando era criança, acabei me afastando por causa das novelas, e fiquei muito lisonjeado em receber esse convite. O Max é um cachorro muito fofo. O primeiro filme é muito divertido e essa continuação está emocionante.

Em relação à história, o que acha de diferente neste filme quanto ao anterior?

Ele tem uma mensagem para os pais muito bacana. Ele traz a ‘maluquice’ que teve no primeiro filme, mas tem também esse lado emocionante, principalmente sobre a relação dos animais com as crianças, o que é muito bonito. Por isso acho que os pais, assim como no Pets 1, vão curtir muito também. Espero que seja uma história que tenha continuidade.

E sentiu dificuldade em dublá-lo (Max) pela segunda vez ou já estava acostumado em fazer a voz dele?

Foi mais fácil fazer este porque, na verdade, no primeiro dia de dublagem a gente foi relembrando como havíamos feito o primeiro. Criamos bastante no personagem e eu no Max. O original tem uma voz mais grossa e eu acabei trazendo uma coisa mais desafinada, ele fala agudo. Fiz o segundo filme na metade do tempo do primeiro, em dez horas.

Você gosta de animais? Cria algum em sua casa?

Eu tenho um monte de bichos (risos). Adoro animais! Tenho duas gatas e cinco cachorros – dois labradores e três rottweilers. As gatas eu ‘adotei’, porque eram das minhas filhas e elas foram morar fora e pediram para deixar em casa. E acabou dando tudo certo, porque, quando elas chegaram só tinha os labradores. Eles ficaram amigos e os hottweilers vieram depois. Cresceram e se acostumaram em conviver, por isso não tem briga (risos).