Andrey Rossi ganha exposição na região

28/06/2019 | 07:38



Nome que vem despontando no cenário da arte visual e já conta com obra no acervo do Museu de Arte do Rio de Janeiro, Andrey Rossi abre hoje a mostra individual Sobre as Coisas do Mundo, na Oma Galeria, em São Bernardo, a partir das 19h, e que fica em cartaz até 10 de agosto. A entrada é gratuita. <EM>Na nova leva de obras, Rossi toca em assuntos que lidam com o extremo do ser humano. Para tanto, o artista de São Bernardo apresenta pinturas, desenhos, objeto e vídeo. A curadoria é assinada por Marcus Lontra. “Trato de cargas que o ser humano carrega, que o mundo e nós mesmos acabamos nos impondo”, explica o artista.

Rossi fala da fome, da tristeza e do abandono, mas sugere também a possibilidade da redenção. “Nessa estranha condição humana persiste um traço de beleza, um resquício de esperança”, afirma o curador.

O artista explica que essa exposição apresenta uma transição importante na sua arte. “Minha proposta está sendo algo experimental, onde me debruço mais incisivamente na pintura”, diz. Antes Rossi trabalhava muito em cima de lonas de caminhão. “Estou partindo de telas em branco e construo todo o cenário”, explica. E, para ele, essa mudança está sendo marcante em sua produção.

Além disso, diz estar fazendo outras experimentações. Por exemplo, essas pinturas e trabalhos agora apresentados surgiram como desdobramento de um vídeo experimental que ele fez e pode ser visto na exposição.

Além da mostra na região, Rossi tem residência artística na Alemanha, em agosto, e uma exposição marcada nos Estados Unidos para 2020. E, claro, celebra a nova fase. “Para minha carreira isso é um grande passo, por aquilo que Nova York representa no cenário da arte contemporânea, e pelo fato de o meu trabalho extrapolar o limite da fronteira nacional. Apesar de eu já ter participado de exposições fora do Brasil, nunca fiz uma individual”, encerra.



