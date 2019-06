Nova temporada de De Férias com o Ex pode ter celebridades

27/06/2019 | 14:11



Eita, parece que a próxima temporada de De Férias com o Ex Brasil vai estar de cara nova! Isso porque, segundo o colunista Flávio Ricco, o reality show da MTV Brasil está preparando uma edição com apenas celebridades. Dá para acreditar?

Famoso pelas pegações, brigas e muitas polêmicas, o programa rende atualmente uma boa audiência para a rede de televisão e, de quebra, deixou muita gente nos holofotes. Gabi Prado, por exemplo, deu o que falar no programa e acabou participando de A Fazenda 10. Já Clara Maia e André Coelho disputam a quarta temporada de Power Couple Brasil, ambos realities da Record TV.

De acordo com o colunista, as gravações da nova temporada de De Férias Com o Ex estão previstas para começarem em setembro e o grande desafio é reunir esse casting apenas com famosos.