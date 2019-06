Sob olhares do técnico Roberto Fonseca, Guarani vence o Nacional em jogo-treino

26/06/2019 | 19:15



Na primeira atividade sob o comando do técnico Roberto Fonseca, o Guarani venceu o Nacional por 1 a 0, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, em um jogo-treino realizado nesta quarta-feira. O único gol da atividade foi marcado pelo atacante Diego Cardoso no primeiro tempo, justamente quando o comandante bugrino mandou a campo os titulares.

O time escalado foi: Klever; Lenon, Ferreira, Bruno Silva e Giaretta; Igor Henrique, Ricardinho e Arthur Rezende; Victor Feijão, Diego Cardoso e Éder Luis. Na etapa final, o treinador realizou diversas mudanças.

"É importante, vai ganhando moral, ganhando corpo, a gente vai alinhando alguns conceitos. O que mais me agradou foi a tentativa de sempre fazer aquilo que nós treinamos", comentou Roberto Fonseca.

O próximo desafio bugrino será no dia 3 de julho, quando faz um amistoso contra o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Os ingressos já estão sendo vendidos e apenas torcedores do Guarani poderão comparecer.

Na 19.ª e penúltima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos, o time campineiro entra em campo pela nona rodada no dia 12 de julho, uma sexta-feira, contra o CRB, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.