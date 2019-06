26/06/2019 | 10:43



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado retomou, nesta quarta-feira, dia 26, a análise do projeto de lei que pune o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores, além de criminalizar o caixa dois. O texto é alvo de críticas de investigadores.

O relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), fez algumas alterações em seu parecer após reuniões com representantes de magistrados, advogados e procuradores. As alterações estavam sendo lidas nesta manhã por ele durante a sessão do colegiado. A ideia é que o projeto seja votado ainda nesta quarta-feira no plenário do Senado.