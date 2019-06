26/06/2019 | 07:21



A série Aruanas estreia no dia 2 de julho, na Globoplay, e traz no elenco Taís Araújo, Leandra Leal, Débora Falabella e Thainá Duarte, que interpretam as ativistas ambientais Verônica, Luiza, Natalie e Clara.

Como parte da estratégia de promoção, o público poderá conhecer, através de depoimentos nas mídias sociais da Globo, histórias de ativistas da vida real, como Josi Malheiros, que é moradora da Ilha das Cinzas, no Pará.

Como parte da plataforma REP - Repercutindo Histórias, os depoimentos começam a ser exibidos nos perfis da Globo nas mídias sociais, junto com a estreia da série.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.