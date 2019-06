Região registra aumento nas ocorrências de homicídios

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/06/2019 | 17:57



O Grande ABC registrou, no mês de maio, um aumento de 150% no número de vítimas de homicídio. Nas sete cidades, foram 15 ocorrências em 2019 contra 6 no mesmo período do ano passado. O cenário foi na contramão ao da Capital e do Estado, que registraram queda de 24% e 10,48%, respectivamente.Os números foram divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) e fazem parte da série de estatísticas criminais publicadas mensalmente.

De acordo com o levantamento atual, São Bernardo e Diadema foram as duas cidades onde os casos mais cresceram.

Já as ocorrências de roubos de veículos registraram queda de 30,55% na região. Foram 779 no ano passado e 541 em 2019. O número de furtos de veículos também apresentou redução, de 0,95%, sendo 832 em maio deste ano, contra 840 em 2018.

Outro índice que apresentou redução foi de roubos em geral, somando queda de 11,02% (sendo 2.132 casos registrados no ano passado e 1.897 este ano). Já furtos em geral, apresentaram aumento de 5,87% (passaram de 1.838 casos em 2018 para 1.946 em 2019).