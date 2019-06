Sindicato dos Metalúrgicos suspende conversa com Toyota devido a cortes

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



25/06/2019 | 09:15



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC suspendeu discussões com a Toyota, acerca do acordo coletivo da categoria, devido aos 840 cortes em Porto Feliz e Sorocaba motivados pelo fim do terceiro turno em 5 de agosto, iniciado em novembro, nessas cidades. Embora a planta de São Bernardo não seja diretamente afetada, pois não houve demissões na planta da região, a pauta dos funcionários é comum a todos e, em protesto, a entidade não prosseguiu com as conversas.

“Por conta principalmente da queda das exportações e a variação cambial, a empresa havia anunciado, no fim de maio, a necessidade de redução de 340 postos de trabalho em Sorocaba para atender os ajustes necessário de produção conforme atual demanda de mercado. Essa redução aconteceu com PDV (Programa de Demissão Voluntária) e não renovação de parte de contratos temporários ligados ao terceiro turno (finalizados no dia 17). A empresa informa ainda a necessidade de não renovação de 400 contratos de colaboradores por prazo determinado em Sorocaba e 100 na unidade de Porto Feliz”, informou a montadora, em nota.

Quanto às conversas cogitando mudança na jornada de trabalho, na PLR (Participação nos Lucros e Resultados), na coparticipação dos planos médicos e no aumento dos salários até 2021, a Toyota disse que não são informações oficiais. O sindicato afirmou que elas seriam discutidas desde que houvesse a manutenção dos empregos.