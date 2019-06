Corinthians utilizará titulares somente no primeiro tempo de amistoso no sábado

24/06/2019 | 16:52



O elenco do Corinthians retornou nesta segunda-feira aos treinos após nove dias de descanso. Os jogadores realizaram testes físicos pela manhã na academia e depois foram ao campo. O preparador físico, Walmir Cruz, explicou quais serão os próximos passos da intertemporada, revelando que no primeiro amistoso preparatório, sábado, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, os titulares só vão atuar por 45 minutos.

O Corinthians volta a campo no Campeonato Brasileiro apenas em 14 de julho, quando receberá o CSA, em Itaquera, pela décima rodada. Antes disso, tem dois amistosos marcados e um terceiro que deve ser confirmado nos próximos dias. No sábado, o time de Fábio Carille enfrentará o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. No dia 4, jogará contra o Vila Nova, em Goiânia. O outro duelo deve ser contra o Londrina, no dia 7, em Maringá.

"Contra o Botafogo vamos utilizar duas equipes, uma em cada tempo. Com o Vila Nova a ideia é deixar o pessoal que vem jogando um pouco mais. Contra o Londrina é um jogo que deve acontecer às 11h. Vamos aguardar a confirmação para dar continuidade. Se acontecer devermos utilizá-lo para ser o mais próximo de um jogo possível", informou Milton Cruz.

Na entrevista coletiva, ele elogiou a preocupação dos atletas em treinar por conta própria nos últimos dias. "As pessoas ligam para a gente: 'professor posso fazer isso, posso fazer aquilo?'. Deu para dar uma descansada boa e voltar ao trabalho com tudo", disse.

A comissão técnico do clube preparou uma cartilha com sugestões de treino durante as férias. "Tiveram alguns que me procuraram mais: o Regis, o Jadson falei bastante, o Ralf e o Vagner Love", informou. "Essa cartilha tinha dois aspectos. Para quem vinha jogando e quem não estava. Tinha sugestão de musculação e trabalho aeróbico de intensidade baixa para recuperar a musculatura", afirmou.

"A grande maioria seguiu e isso é muito legal porque mostra o profissionalismo que todos têm. Voltaram em condição legal. Fizemos avaliações no laboratório e no campo. Agora à tarde vamos ver os resultados. No aspecto geral foi muito bom", complementou.