Editoras brasileiras lançam plataforma de audiobooks

Marcella Blass



24/06/2019 | 08:18

As editoras Intrínseca, Record e Sextante se juntaram à Bronze Ventures para lançar uma nova plataforma de comercialização de audiobooks: a Auti Books. A ideia surgiu a partir de uma análise do mercado de audiobooks nos Estados Unidos que, apenas no ano de 2017, apresentou um crescimento de 22,7%, representando 6,5% do mercado editorial norte-americano.

O catálogo estreia com cerca de 100 livros em diferentes segmentos: ficção, negócios, comportamento, espiritualidade, política e autoajuda. A plataforma está disponível tanto no site quanto no aplicativo, com versões para Android e IOS. A previsão é que até o final de 2019 já haja mais de 500 títulos prontos.

“Estamos enfrentando um grave problema cultural de hábito de leitura, e consequentemente, da educação do país, assim a Auti Books chega com a força de algumas das maiores editoras do Brasil, engajadas com a democratização da cultura e a transformação social do país”, ressalta Claudio Gandelman, CEO da Auti Books e sócio da Bronze Ventures.

Com curadoria e edição minuciosa, o investimento na Auti vai além do simples modelo de negócio. Produzidos pelas editoras e gravados em estúdios profissionais, os audiobooks focam na experiência do ouvinte, na interpretação de cada texto e especialmente no resgate da sensação acolhedora ao se escutar uma história.

Presença expressiva nas listas de mais vendidos nos dois últimos anos no país, os títulos de autores nacionais terão grande destaque na plataforma. Uma oportunidade não só para os escritores darem voz às suas histórias e interagirem de forma mais próxima com o público, como também para os leitores/ouvintes, que agora poderão vivenciar muitas vezes suas obras preferidas narradas pelo próprio criador.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga