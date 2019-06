Da Redação



24/06/2019 | 07:00



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), programou obras de manutenção nas duas rodovias entre hoje e domingo. Os trabalhos estão estabelecidos em contrato com o governo do Estado de São Paulo, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

A Anchieta terá reforço da sinalização horizontal, serviços de recuperação de pavimento e de defensas metálicas, as barreiras serão lavadas e os taludes recuperados. Já na Imigrantes, será feita recuperação de pavimento, reparo nas defensas metálicas e o reforço da sinalização horizontal em toda a sua extensão.