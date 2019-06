Ekrem Imamoglu, oposição a Erdogan, é eleito prefeito de Istambul

23/06/2019 | 14:45



O candidato opositor Ekrem Imamoglu, do partido social-democrata CHP, foi eleito prefeito de Istambul, neste domingo. Com a vitória de hoje da oposição, é a primeira vez em 25 anos que a maior cidade da Turquia não será comandada pelo partido do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

De acordo com a agência estatal de notícias, Imamoglu recebeu 54% de 95% dos votos apurados, enquanto o candidato governista Binali Yildirim, do partido da justiça e do desenvolvimento AKP, recebeu 45%. Yildirim, ex-primeiro-ministro turco, admitiu a derrota e parabenizou o concorrente.

Imamoglu já havia vencido a primeira edição da eleição para o município, em 31 de março, mas a votação foi contestada pelo governo Erdogan e seus aliados, sob o argumento de que algumas autoridades que supervisionavam a votação não eram funcionários públicos, conforme exigido por lei. O conselho eleitoral da Turquia anulou o resultado após semanas de recontagens parciais.

A decisão levantou dúvidas sobre o processo democrático da Turquia e se o partido de Erdogan, no poder desde 2002, estaria disposto a aceitar uma derrota eleitoral. Erdogan iniciou sua carreira como prefeito de Istambul em 1994.

Apesar de Erdogan não ter disputado o pleito deste domingo, analistas consideram que a eleição em Istambul é um teste político para ele. "Uma segunda derrota seria uma grande humilhação para Erdogan e poderia incitar parte da velha guarda de seu partido a sair com uma nova oferta política", disse Wolf Piccoli, da empresa de análise de risco Teneo Intelligence, antes da votação. "Imamoglu é o primeiro político em quase 20 anos que poderia se tornar um desafiante crível para Erdogan", acrescentou. Fonte: Associated Press.