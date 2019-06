PSL e Patriota podem ser destinos de Lobo, que tenta ser candidato ao Paço

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



22/06/2019 | 07:24



Vereador de segundo mandato em Santo André, Sargento Ivanildo Lobo (SD) tem assegurado nos bastidores candidatura ao Paço na disputa eleitoral de 2020, na sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB) – que concorrerá à reeleição –, com discurso alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PSL). Com perfil polêmico, o parlamentar oposicionista na Câmara, que é policial militar reformado, admite migração partidária, pois, descontente na atual agremiação, mira siglas que absorveram oficiais com bandeira conservadora. “Se for para escolher eu ficaria entre PSL e Patriota. São duas legendas que agradam pelo perfil, linha, economia liberal.”

Lobo alegou, contudo, que “não há acordo 100% definido”. “Sou oposição ferrenha, clara, ao prefeito Paulo Serra (PSDB). Minha postura (no Legislativo local) tem chamado a atenção de alguns partidos que me convidaram para participar (do páreo) ao Executivo no ano que vem. PSL, por exemplo, tem aproximação, sou policial, há afinidade com as pessoas que estão no comando. Gosto muito do major Ricardo (Silva, presidente municipal da sigla) e sempre apoiei o (atual senador e ex-dirigente estadual) Major Olimpio, sempre estivemos juntos. Fui para o PDT em 2012 a convite do Olimpio, depois ele saiu, foi para o SD e me levou também. Concorri pelo SD, partido que hoje tem posição de apoiar o prefeito.”

O nome do SD age quase que de forma isolada na Câmara, uma vez que o PT vota a favor de boa parte dos projetos do governo tucano – exceção a matérias mais polêmicas. O posicionamento de Lobo em diversos momentos, no entanto, criou atrito com os colegas de casa. A própria correligionária Elian Santana, hoje afastada do cargo, acionou a comissão de ética para apurar acusação de quebra de decoro por “ofensa à honra”. Nas urnas, ele obteve 2.319 votos em 2012. Na eleição municipal de 2016, Lobo foi o sexto mais bem votado, com 4.838 adesões. Em 2018, pleiteou cadeira de deputado federal, sem sucesso, e registrou 8.726 sufrágios.