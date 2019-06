Federer supera Tsonga e avança às quartas de final do Torneio de Halle

20/06/2019 | 19:19



Em busca do seu décimo título do Torneio de Halle, evento preparatório para Wimbledon, o suíço Roger Federer, o número 2 do mundo, enfrentou dificuldades nesta quinta-feira, mas conseguiu superar o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 7/5, em 2 horas e 16 minutos.

Após fechar a parcial inicial em seu terceiro set point, Federer parecia ter o duelo sob controle após conseguir quebra de serviço no primeiro game do segundo set. Mas Tsonga converteu dois break points para forçar a realização do desempate. No terceiro set, então, o suíço conseguiu quebra de serviço no 11º game e depois confirmou o seu para se garantir na quartas de final.

Federer havia perdido as duas partidas anteriores para Tsonga, mas nesta quinta garantiu o 12º triunfo em 19 duelos com o francês. Agora, o suíço, derrotado na decisão de Halle em 2018 pelo croata Borna Coric, vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut, que fez 6/1 e 6/4 no francês Richard Gasquet.

Ainda nesta quinta-feira no ATP 500 alemão, o local Alexander Zverev avançou às quartas de final ao bater o norte-americano Steve Johnson por 6/3 e 7/5. O próximo rival do número 5 do mundo será o belga David Goffin. E o italiano Matteo Berrettini também triunfou na rodada.

QUEEN'S - Pela chave de simples do Torneio de Queen's, o atual campeão Marin Cilic, o vencedor de 2014 Grigor Dimitrov e o vice-campeão de Wimbledon na temporada passada Kevin Anderson foram eliminados nesta quinta-feira. Cilic e Anderson caíram na segunda rodada, enquanto Dimitrov não passou da primeira rodada, depois de esperar por quatro dias o seu primeiro jogo em Queen's.

O argentino Diego Schwartzman bateu o quinto cabeça de chave Cilic por duplo 6/4 e Anderson, o segundo favorito, foi superado pelo francês Gilles Simon por 6/1, 4/6 e 6/4. Já Dimitrov perdeu por duplo 6/4 para o canadense Felix Auger-Aliassime.

Primeiro cabeça de chave do Torneio de Queen's, que vem tendo sua programação atrapalhada pela chuva, o grego Stefanos Tsitsipas disputou e venceu dois jogos nesta quinta-feira. Ele passou pelo britânico Kyle Edmund por 6/3 e 7/5 e pelo francês Jeremy Chardy por 4/6, 7/6 (7/0) e 7/6 (7/4).

O australiano Nick Kyrgios se envolveu em nova polêmica ao declarar que os árbitros da partida contra o espanhol Roberto Carballes Baena, vencida por 7/6 e 6/3, tentaram prejudicá-lo. No seu segundo jogo do dia, ele perdeu por 6/7, 7/6 e 7/5 para Auger-Aliassime.

Definidas, as quartas de final do Torneio de Queen's serão: Tsitsipas x Auger-Aliassime, Feliciano López x Milos Raonic, Schwartzman x Daniil Medvedev e Nicolas Mahut x Simon.