Polícia militar realiza parto no Jardim Santo André

20/06/2019 | 19:10



Por volta das 6h desta quinta-feira (20), equipe da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de auxílio à gestante no Jardim Santo André, em Santo André. Ao chegar no local, a equipe – formada pelos PMs Franciscão e Magalhães – constatou que a bolsa da parturiente Jéssica Gomes Vieira, com fortes contrações, tinha estourado.

Os procedimentos foram feitos antes da chegada da ambulância, já que a cabeça da criança estava coroando. “Como já havia feito um parto de emergência, em 2019, sabia que a hora era aquela”, contou ao Diário o soldado Franciscão. A Polícia Militar recebe treinamento de primeiros socorros durante o treinamento, incluindo situações de parto.

Tanto Jéssica como o pequeno Samuel Vitor foram encaminhados para o Hospital da Mulher e passam bem. “É realmente muito gratificante saber que participei do começo de uma vida”, finaliza o soldado.