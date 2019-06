Após polêmica, Maiara reativa conta no Instagram e manda recado: Fuja de fofocas

20/06/2019 | 13:11



Maiara, da dupla com Maraísa, desativou sua conta com mais de 320 mil seguidores após ler alguns ataques de internautas. Porém, parece que ela voltou atrás e na noite da última quarta-feira, dia 19, ela reativou e pediu aos seus seguidores para que fujam de fofocas e comentários negativos.

Fale com integridade. Diga apenas aquilo em que acredita. Fuja de fofocas e comentários negativos. Use o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. Transborde amor, quem não souber nadar que afunde sozinho. Que a gente nunca desista de ser feliz! Que a gente sempre enxergue o lado bom! Que a gente nunca perca a fé nas pessoas! Que a gente sempre tenha gratidão! Respeito, Amor e Verdade, escreveu ela, logo depois de realizar show em Chapecó, Santa Catarina.

Para quem não lembra, toda confusão começou na última sexta, dia 19, quando Fernando postou a frase:

A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança. A partir daí, foram dezenas de comentários questionando a relação dos cantores.

Em um entrevista ao colunista Leo Dias, Maiara declarou:

- Me chamaram de sufocadora, disseram que o nosso relacionamento é abusivo? aí eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar. Eu não sei se eu estou preparada para a internet, para ler a opinião das pessoas sobre tudo. Só por causa dessa frase, as pessoas começaram a achar que era uma indireta pra mim. O povo na Internet é cruel, eu volta e meia desanimo da internet.