Santo André mais segura

20/06/2019 | 11:42



A inauguração do primeiro COI (Centro de Operações Integradas) no Grande ABC, terça-feira em Santo André, representa avanço significativo na busca pelo aumento da sensação de segurança na região. Ao unir a inteligência operacional dos departamentos antiviolência e de trânsito em um único espaço, o município ganha agilidade no enfrentamento de problemas relacionados a duas áreas sensíveis no cotidiano dos cidadãos. Que o modelo, implantado pelo governo do Estado, dê os frutos esperados.

Os primeiros resultados positivos do investimento, que atingiu a casa dos R$ 4 milhões, devem ser sentidos em unidades de saúde e escolas, cujos endereços passarão a ser monitorados por câmeras. A medida certamente deverá inibir episódios de furtos de equipamentos e também de violência contra os profissionais ou usuários dos serviços – hoje totalmente vulneráveis no quesito de segurança. Não é por outra razão a celebração do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ao entregar o equipamento.

É alto o entusiasmo com o início das operações integradas. Não poderia ser diferente. Além do impacto positivo na segurança, espera-se que a mobilidade urbana e os serviços de emergência também apresentem melhoras significativas, já que o acompanhamento em tempo real por câmeras e sistema de GPS auxiliará diretamente o deslocamento dos ônibus municipais e das viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Sistema que carrega expectativa tão grande não pode, evidentemente, ficar circunscrito. É preciso que se expanda, como, aliás, já promete fazer o governo do Estado, capitaneado por João Doria (PSDB). Há previsão de que, em agosto, um segundo COI seja instalado no Grande ABC, desta vez em São Bernardo. O Diário está de olho. Tornar as cidades mais seguras, aumentando a sensação de tranquilidade de seus moradores, deve ser uma das principais preocupações dos governos municipais, estaduais e federal. O administrador que colaborar para a obtenção de tal legado terá seu nome automaticamente inscrito na história.