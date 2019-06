Ana Carolina celebra duas décadas de carreira

Vinícius Castelli



20/06/2019 | 07:57



Ana Carolina está em festa. A cantora celebra duas décadas de estrada com a turnê Fogueira em Alto Mar e comemora em julho, nos dias 26 e 27, com espetáculos no Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), em São Paulo. As entradas custam de R$ 119 a R$ 309 e já podem ser compradas nas bilheterias e pelo site www.ingressorapido.com.br.

A artista aproveita para apresentar as músicas de seu novo disco, que dá nome ao show. “O setlist terá as seis canções recém-lançadas do primeiro EP. E, claro, os maiores sucessos dos meus 20 anos de carreira não ficam de fora”, diz.