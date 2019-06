Festival do Chocolate tem atrações para toda família

Miriam Gimenes



20/06/2019 | 07:25



Já é tradição: não só Ribeirão Pires, mas todo o Grande ABC espera ansiosamente a programação do Festival do Chocolate, que este ano realizará a 13ª edição. E ontem, durante coletiva de imprensa, o prefeito da cidade, Adler Kiko Teixeira (PSB), acabou com a curiosidade, e divulgou a lista de atrações que tomarão conta do Complexo Ayrton Senna (Av.Prefeito Valdírio Prisco, 193), a partir do dia 19 de julho.

“O festival é reconhecido no calendário turístico do Estado de São Paulo e infelizmente nos últimos anos teve duas interrupções. Quando assumimos a Prefeitura nós voltamos este evento, que é uma forma de trazer cultura para as pessoas, entretenimento, mas também é uma forma de gerar renda, emprego na cidade e desenvolver a nossa maior vocação, que é o turismo”, disse o prefeito.

Este ano, assim como em 2018, serão três fins de semana de festival. No primeiro, que corresponde aos dias 19, 20 e 21 de julho, subirão ao palco, respectivamente, o cantor Thiaguinho, a banda Blitz e, no domingo, Melin.

Já no dia 26 de julho será a vez da cantora Yasmin Santos, no sábado, dia 27, Leci Brandão e Diogo Nogueira e, por fim, o cantor Lucas Lucco.

E, no último fim de semana, dia 2 de agosto terá show do grupo de forró Fala Mansa, no sábado a cantora Iza promete agitar o público e, no domingo derradeiro, Dilsinho. “É uma programação diversificada que promete atender a todas as idades. É uma festa para família”, ressalta o chefe do Executivo.

No ano passado, o público que visitou o evento durante os três fins de semana chegou a 100 mil pessoas. “Tiveram dois dias que vieram mais pessoas do que esperávamos. Por isso, a expectativa para este ano é que este número aumente significativamente”, prevê Kiko.

Pesquisa realizada no ano passado junto aos visitantes do Festival, promovida pela Etec (Escola Técnica Estadual) mostrou que a maioria do público vem das cidades vizinhas a Ribeirão, que correspondem ao Grande ABC, mas também tem gente de outros Estados. “Por isso é importante dar continuidade a este trabalho que estamos fazendo na cidade, resgate aos nossos pontos turísticos, como este aqui (a coletiva foi no Parque Pérola da Serra, que foi restaurado há pouco e aberto ao público). Ribeirão tem de estar cada vez mais aprazível para receber este público e até o fim do ano a cidade vai ter um circuito turístico de fato”, promete o chefe do Executivo.

Como estrutura do festival, estarão disponíveis 45 barracas, brinquedos para crianças e programação infantil durante o dia. O investimento no evento está estimado em R$ 1 milhão – o mesmo do ano passado –, valor que a Prefeitura está buscando ser custeado, com a ajuda da Aciarp (Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires), por patrocinadores.

O ingresso para todos os dias será um quilo de alimento não perecível, que poderá ser trocado nos postos na cidade de Ribeirão (a lista estará em breve em www.ribeiraopires.sp.gov.br) ou no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (Av.Ramiro Colleoni, 5), em Santo André. Tudo que for arrecadado será distribuído nas entidades assistidas pelo Fundo de Solidariedade do município.