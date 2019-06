Luísa Sonza relembra nudes vazados e declara: - Quero ao máximo esquecer isso

19/06/2019 | 13:11



Na última terça-feira, dia 18, Luísa Sonza marcou presença no Conversa com Bial e, novamente, abriu o jogo sobre fotos suas que foram vazadas. Na época, cliques em que aparece seminua foram divulgados na internet após a cantora ter sua conta invadida. Sobre isso, ela começou dizendo o seguinte ao apresentador, Pedro Bial:

- Eu quero ao máximo esquecer isso da minha vida. (...) A gente não deve dar a importância que essas pessoas querem que a gente dê. É um coisa que eu fico um pouco desconfortável de falar, mas tá em investigação... minha equipe, meus advogados, todo mundo. Eu deixei tudo isso pra eles.

Ela continua:

- O que eu vi na hora que eu acordei, que estava todo mundo me ligando e que eu vi o que tinha acontecido, a primeira coisa que eu pensei foi: bom, aconteceu. Que bom que aconteceu comigo, porque eu tenho maturidade para lidar com isso. Na hora eu pensei em muitas meninas, porque no interior, quando isso acontece, acaba com a vida das meninas. Eu conheci meninas que acabaram se suicidando por causa disso. Eu conheci meninas que precisaram trocar de escola.

Além de explicar que o marido, Whindersson Nunes, a apoiou, Luísa reforçou que não quis dar importância ao assunto:

- Eu realmente não quis dar a importância. O que eu penso: eu sou uma pessoa que tem voz, são milhões de pessoas que me acompanham. Se eu desse uma importância, como se a minha vida tivesse acabado ou... óbvio que isso marcou cicatriz, todo mundo me viu chorando, todo mundo viu a minha dor, é óbvio que vai marcar, você se sente exposta, se sente traída, principalmente. Eu não quero dar voz a esse tipo de coisa pra não dar importância a isso. Eu quero que essas meninas continuem a vida delas, que elas não precisem trocar de escola por causa disso, não acabem se matando por causa disso.