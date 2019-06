19/06/2019 | 11:11



Príncipe William e Kate Middleton levaram um susto durante uma de suas viagens. Segundo a revista People, o casal estava viajando de Londres para Windsor, na Inglaterra, na última segunda-feira, dia 17, quando um acidente envolvendo uma mulher britânica e o comboio real aconteceu.

Após o incidente, um porta-voz do Gabinete Independente de Conduta Policial explicou ao site The Telegraph que uma motocicleta policial estava envolvida em uma colisão com uma pedestre.

- A mulher, de 80 anos de idade, sofreu ferimentos graves e foi levada para um hospital em Londres onde permanece uma condição séria, mas estável, disse o porta-voz, afirmando também que investigações estão sendo realizadas para entender o que aconteceu no momento da colisão.

Em contato com o The Sun, uma testemunha revelou que a moto de um dos policiais bateu na mulher, que girou e girou até cair no chão. A pedestre foi identificada como Irene Mayor e sua filha, Fiona, contou ao jornal que o hospital está apenas a mantendo estável pois ela tem muitas lesões.

Ainda de acordo com a People, desde o ocorrido Kate e William têm enviado suas condolências à mulher.

- O Duque e a Duquesa de Cambridge ficaram profundamente preocupados e entristecidos ao ouvir sobre o acidente, disse um porta-voz do Palácio de Kensington. O Telegraph ainda relatou:

- Suas Altezas Reais enviaram seus melhores desejos para Irene e sua família e vão manter contato durante todas as etapas de sua recuperação.

Que triste, né?