Foguete atinge área de exploração de petróleo no Iraque, dizem oficiais do país

19/06/2019 | 07:35



Um foguete atingiu uma área de exploração de petróleo na província de Basra, no sul do Iraque, na manhã desta quarta-feira, 19. O projétil caiu dentro de uma instalação da Exxon Mobil e feriu três funcionários, sendo um seriamente, informaram oficiais iraquianos.

O Iraque teme se ver preso em meio às tensões entre Irã e Estados Unidos, dois de seus maiores aliados. Washington mantém mais de cinco mil soldados em território iraquiano. Por outro lado, milícias iraquianas apoiadas pelo Irã querem que as forças norte-americanas deixem o país.

A Exxon Mobil, empresa petroquímica sediada no Texas (EUA), não comentou o caso. Em maio, a companhia já havia evacuado todo o seu pessoal estrangeiro do campo de exploração West Qurna 1, em Basra.

O foguete lançado nesta quarta-feira foi apenas o último numa série de ataques a uma região de interesse dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, foguetes atingiram duas bases militares iraquianas onde soldados norte-americanos tinham base. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque desta quarta, e as exportações iraquianas não foram afetadas.

Mais tarde, também nesta quarta, outro foguete atingiu um quartel militar na cidade de Mossul, no norte do Iraque. Não houve vítimas. Fonte: Associated Press.