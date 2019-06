Mariana Goldfarb rebate internautas que a chamaram de gordofóbica: Sou estudante de Nutrição

18/06/2019 | 17:11



Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, não gostou nadinha de comentários que recebeu no Instagram na segunda-feira, dia 17, após fazer uma postagem defendendo a alimentação saudável. Com um filtro de chifre, ela rebateu críticas:

Eu sou estudante de nutrição. Aquele post é verdadeiro, pelo seguinte motivo: A má alimentação está associada com a obesidade, beleza? Porém, esse nem foi meu mérito, se você é gorda você é triste, se é magra é feliz. Vocês estão indo muito além. Está faltando interpretação de texto mesmo. Se não existisse um texto altamente explicativo logo abaixo da foto, ok. Então, na boa... Vai catar Instagram de outro, vai estudar, vai ler, vai fazer um trabalho comunitário, ajudar alguém.

Se quiser, a gente conversa sobre. Sou sou super aberta a dividir opinião, mudar de opinião, conversar. Só que o que não topo é maldade gratuita. E não topo por você ter Instagram e estar protegido na tela do celular e vir no Instagram, meu ou de qualquer pessoa, encher o saco. Se tem uma coisa que estou tentando fazer aqui nas minhas redes sociais, é o bem. Fico muito triste quando leio que estou sendo acusada de gordofobia. Se você pensa isso de mim, deveria sair do meu Instagram, te convido a se retirar.

Horas antes, ela tinha postado uma ilustração com duas mulheres: uma, triste e com o corpo maior, com comidas não-saudáveis dentro. A outra, mais magra e feliz, com comidas saudávei - acompanhada da legenda:

Alimentos repletos de açúcar, sódio, aromatizantes, conservantes e etc parecem ser mais convidativos e mais palatáveis do que alimentos naturais, mas o fato é que logo depois de você matar a sua vontade e se acabar de comer o que o seu corpo não necessita pra funcionar de maneira eficaz, você gera um déficit nutricional que pode, além de trazer doenças, baixar a sua imunidade, problemas na pele e etc, pode mexer com o teu humor, te deixar uma pessoa mais triste e menos disposta, mais irritadiça e com menos energia de qualidade. Nosso corpo e o bom funcionamento dele está totalmente associado com o estilo de vida que a gente leva e como queremos envelhecer. Não faça pouco da sua morada. Você precisa dele pra aproveitar o que de melhor a vida tem a oferecer. Não estou de maneira nenhuma dizendo que comer uma besteira aqui ou ali seja uma coisa ruim, pelo contrário, é necessário também, faz bem pra cabeça, mas fazer da má alimentação um hábito é um caminho que vai te trazer algumas artérias entupidas, uma pele ruim e um super mal humor. Pense bem! Escolhas conscientes. (...) Ass: Mariana Goldfarb, estudante de nutrição.