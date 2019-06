Kate Middleton chama a atenção em look com transparência durante evento ao lado de príncipe William e rainha Elizabeth

18/06/2019 | 14:11



Kate Middleton não esconde ser muito elegante e, na manhã desta terça-feira, dia 18, a Duquesa de Cambridge marcou presença em um dos eventos mais aclamados do Reino Unido: o Royal Ascot, uma corrida de cavalos considerada uma das mais importantes do turfe mundial. Como já era esperado, a esposa do príncipe William chamou atenção pelo visual e se tornou o foco dos holofotes.

Para a ocasião, Kate escolheu um vestido azul claro da grife do estilista Elie Saab de 1.275 euros, o equivalente a 7.860 reais. A grife é muito conhecida no mundo da moda por seus vestidos luxuosos e, para completar o look, ela surgiu com um chapéu de flor do estilista Philip Treacy do mesmo tom e brincos de Kiki McDonough. Muito linda, né? As peças já estão todas esgotadas na internet!

A cor azul, curiosamente, foi a escolha de muitas mulheres da realeza que estavam presentes no evento. A própria rainha Elizabeth, por exemplo, surgiu com uma roupa bem parecida com a de Kate.