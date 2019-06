Ação contra a dengue visita 2.220 imóveis no fim de semana

Da Redação



18/06/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano realizou, no fim de semana, visitas a 2.220 imóveis no programa denominado Comando Contra a Dengue. Cerca de 200 voluntários, entre funcionários da administração Municipal e integrantes do Tiro de Guerra, saíram às ruas dos bairros Boa Vista, Santa Maria, Oswaldo Cruz e Olímpico para orientar a população e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

Os agentes puderam entrar em 1.224 residências (822 estavam fechadas e 63, desocupadas – houve 111 recusas). O trabalho resultou na eliminação de 87 possíveis criadouros, sendo que em 12 imóveis foram encontradas e eliminadas larvas do mosquito.

Em São Caetano, de janeiro a maio deste ano, foram registradas 123 notificações, sendo que 67 aguardam resultado do laboratório e 35 foram descartadas para dengue. Dos casos confirmados, 16 são importados e cinco, autóctones (quando a transmissão ocorre no próprio município). No mesmo período de 2018, foram 38 notificações, sendo 29 descartadas. No Grande ABC, no primeiro quadrimestre, a quantidade de pessoas contaminadas saltou 520% – passou de 25 em janeiro para 155 em abril.